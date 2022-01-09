В Дагестане три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Сегодня на 12-м км автодороги Хасавюрт - Бабаюрт водитель автомобиля Renault Logan при развороте налево не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с пассажирским автомобилем "ГАЗ 32213". Погибших в ДТП нет. Предварительно, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения.