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В Дагестане три человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

Их доставили в ближайшие медучреждения

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Сегодня на 12-м км автодороги Хасавюрт - Бабаюрт водитель автомобиля Renault Logan при развороте налево не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с пассажирским автомобилем "ГАЗ 32213". Погибших в ДТП нет. Предварительно, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения.

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