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На юге ЮАР шесть человек погибли из-за вызванного ливнями наводнения

Мощный ливень обрушился на город Ист-Лондон и его окрестности 8 января

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, включая сотрудника подразделения полицейских водолазов, погибли в результате наводнения на юге ЮАР. Об этом сообщила в воскресенье местная радиостанция SABC со ссылкой на главу администрации провинции Восточный Кейп Оскара Мабуяна.

"В ряде инцидентов, связанных с наводнением, погибли шесть человек, включая полицейского", - заявил он. Мабуян призвал население проявлять повышенную внимательность, так как в регионе продолжают идти дожди.

Мощный ливень обрушился на город Ист-Лондон и его окрестности 8 января, что и привело к нынешним жертвам. В течение нескольких часов был затоплен ряд районов. Разрушены сотни домов. Спасательные бригады продолжают вести экстренные работы.

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