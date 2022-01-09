Четыре человека пострадали при столкновении двух легковых машин на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две легковые иномарки столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 15:10 мск на 60-м км автодороги М-2 "Крым" произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП пострадали четыре человека, несовершеннолетних среди них нет", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что информации о погибших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.