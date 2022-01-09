Под Вологдой мужчина застрелил двух человек и покончил с собой

ТАСС, 9 января. Тела двух женщин и одного мужчины обнаружили в квартире одного из домов в поселке Кипелово Вологодской области. По предварительной версии следователей, которые возбудили уголовное дело, мужчина застрелил свою сожительницу и ее дочь, после чего покончил с собой, сообщили в воскресенье в региональном следственном управлении СК РФ.

В квартире одного из домов в поселке Кипелово Вологодской области были обнаружены тела трех человек: 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и 34-летней дочери последней. "По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, в результате чего те погибли. После этого мужчина совершил суицид", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в областном аппарате СК РФ.