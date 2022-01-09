В Якутии на трассе в двух ДТП погиб один и пострадали 15 человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две автоаварии произошли на трассе "Вилюй" в Якутии, в результате один человек погиб, 15 пострадали, в том числе пятеро детей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

"По предварительной информации, 9 января около 15:20 на 130-м километре автодороги "Вилюй" водитель автомобиля "Тойота Королла Филдер" не справился на повороте с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тойота Ипсум". В результате ДТП водитель "Тойоты Ипсум" - мужчина 1971 года рождения, от полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Водитель "Филдера" в настоящее время находится в реанимации, в момент ДТП он был один в салоне иномарки. Кроме того, в больницу доставлены шесть пассажиров "Ипсума", в том числе один несовершеннолетний.

Второе ДТП произошло около 18:00 на 150-м км федеральной автодороги "Вилюй". По предварительным данным, водитель автомобиля "Субару Импреза" выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Тойота Хайс". "В результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса и четыре пассажира легкового автомобиля, среди них четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.