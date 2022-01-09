Более 30 человек серьезно пострадали в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Более 30 человек получили серьезные травмы в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба местных пожарных в Twitter.

Пожару присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлечены 200 пожарных. "В настоящее время 31 человек получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

По информации газеты "Нью-Йорк дейли ньюс", пожар вспыхнул в районе 11:00 по местному времени (19:00 мск) в районе Бронкс. У 31 человека травмы опасные для жизни, еще четверо получили легкие травмы. Борьба с огнем осложняется из-за ряда перепланированных квартир и конструкции здания, пожарные смогли эвакуировать около 40 человек.