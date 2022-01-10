В Казани в многоквартирном доме отравились газом два ребенка и один взрослый

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Три человека, включая двоих малолетних детей, отравились угарным газом в пятиэтажном доме в Казани, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Вечером 9 января от старшего врача скорой помощи г. Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Дементьева, дом № 31А. В результате отравления угарным газом пострадали: девочка 2021 года рождения, девочка 2017 года рождения, мужчина 1985 года рождения", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что детей забрали в Детскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом "отравление легкой степени тяжести". Мужчине был поставлен диагноз "отравление средней степени тяжести", от госпитализации он отказался. Причина происшествия устанавливается.