В Приморье полиция изъяла почти 900 особей незаконно добытого трепанга

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Полиция в Приморье изъяла почти 900 особей незаконно добытого краснокнижного трепанга, возбуждено два уголовных дела, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Так, инспекторами ДПС в районе второго километра автодороги "Фокино - Дунай" был остановлен автомобиль Nissan AD, в багажнике которого обнаружены три емкости с биоресурсами. В общей сложности изъято 479 особей свежевыловленного трепанга дальневосточного. В отношении 43-летнего жителя поселка Путятин возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ. Аналогичное преступление было выявлено в районе 103-го км трассы "Артем-Находка", - говорится в сообщении.

Во втором случае при осмотре машины в салоне были обнаружены два комплекта водолазного снаряжения и пластиковая тара с трепангом. Изъято 380 особей свежевыловленного трепанга, а нарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Двое жителей поселка Южно-Морской в возрасте 23 и 24 лет признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору"), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также наложения штрафа в размере до одного млн рублей.

Изъятый у браконьеров трепанг был выпущен в естественную среду обитания.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока.