На Камчатке возбудили дело против заведующей детсада из-за служебного подлога

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту совершения служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении заведующей детским садом в селе Манилы на Камчатке. Ущерб муниципальному бюджету в результате противоправных действий женщины превысил 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, подозреваемая, используя свое должностное положение, из корыстной заинтересованности заключила фиктивный трудовой договор от имени женщины, которую якобы приняла на работу. При этом она достоверно знала о том, что эта женщина находится за пределами Пенжинского района и не может исполнять возложенные на нее обязанности.

"В дальнейшем злоумышленница внесла в официальные документы учреждения заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте исполнения данным лицом трудовых обязанностей, что стало основанием для перечисления на подконтрольные счета подозреваемой денежных средств в сумме, превышающей 620 тысяч рублей. В результате противоправных действий должностного лица муниципальному бюджету причинен крупный ущерб. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки", - говорится в сообщении.