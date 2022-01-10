В Новосибирске четыре улицы остались без отопления из-за повреждения трубопровода

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Более сорока многоквартирных домов остались без отопления из-за повреждения трубопровода в Новосибирске. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале "Сибирской генерирующей компании" (СГК), обеспечивающей теплоснабжение в городе.

"В контуре отключения 41 многоквартирный дом, три детских образовательных и два медицинских учреждения", - говорится в сообщении СГК.

По сообщению компании, возраст поврежденной трубы - 51 год. Ремонтные работы начнутся в 12:00 (08:00 мск) и завершатся в 04:00 (00:00 мск) 11 января.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в настоящее время около восьми градусов ниже нуля.