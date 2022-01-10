В Симферополе семья отравилась угарным газом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Четыре члена семьи пострадали и один погиб в результате отравления угарным газом в частном доме в Симферополе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"К настоящему времени установлено, что из частного домовладения, расположенного в переулке Русском в Симферополе, семья из пяти человек, среди которых двое малолетних (2016 и 2021 годов рождения), с признаками отравления угарным газом госпитализирована в учреждение здравоохранения. В результате происшествия один из пострадавших - мужчина, проживающий в домовладении, скончался", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной произошедшего стал обрыв обратной тяги газового котла, установленного в доме. "Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, кроме того, будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму ТАСС подтвердили факт отравления семьи, уточнив, что помощь спасателей на месте происшествия не понадобилась.

В пресс-службе Минздрава республики также сообщили, что троих пострадавших (одного взрослого и двоих детей) доставили в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. "Один пострадавший находится в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" в тяжелом состоянии. И один человек погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет также начал доследственную проверку по факту отравления угарным газом. "Погиб сын хозяина дома, его мать доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь. Остальные жильцы не пострадали. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Симферополя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю проводится доследственная проверка. Предположительной причиной произошедшего является обрыв тяги газового котла, вызвавший перенаправление потока продуктов сгорания в помещение", - сообщается в пресс-релизе.