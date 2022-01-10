В Смоленске арестовали экс-сотрудницу Росимущества за злоупотребление полномочиями

ТАСС, 10 января. Экс-сотрудницу управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях и ее подельника арестовали в Смоленске по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом не менее чем на 43 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Бывшей сотруднице Росимущества предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее знакомому - в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что они арестованы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотреблении должностными полномочиями").

По данным следствия, обвиняемая вместе с подельником составила фиктивный акт на уничтожение почти 400 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы, изъятых смоленской таможней. Ее пособником стал 54-летний руководитель организации, с которой был заключен контракт на уничтожение имущества. В дальнейшем изъятое имущество было вывезено в Московскую область для реализации неустановленным лицам. "В соответствии с заключением таможенной экспертизы, свободная (рыночная) стоимость на внутреннем рынке Российской Федерации 109 ковров ручной работы составляет более 43 млн рублей", - добавили в сообщении, отметив, что точная сумма ущерба от противоправной деятельности на данный момент уточняется.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области.