Верховный суд 20 января проверит законность приговора националистам Тихонову и Хасис

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд России 20 января проведет пересмотр в кассационной инстанции дела националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Повторное кассационное рассмотрение дела в отношении Тихонова и Хасис состоится 20 января", - сказала собеседница агентства.

Ранее Верховный суд на основании решения ЕСПЧ отправил дело на пересмотр. Кассационная инстанция проверяет соблюдение законности судопроизводства без исследования доказательств.

Европейский суд признал, что российский суд нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда рассматривал дело Тихонова и Хасис. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис денежной компенсации.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Последствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.