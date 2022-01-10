Дело сотрудников "Газпром газораспределение Краснодар" по факту ЧП с газом передали в суд

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Следователи на Кубани завершили расследование уголовного дела о взрыве газа в гостинице в отношении сотрудников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар", сообщили журналистам в СУ СК России по Краснодарскому краю. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

Ранее сообщалось, что следователи СУ СК России по Краснодарскому краю предъявили обвинения трем сотрудникам геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" по делу о взрыве газа в гостинице, в результате которого погибли три человека.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Краснодарского края журналистам добавили, что обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора края. "После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Сообщалось, что, по предварительной версии следствия, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода. Слесари вовремя не выявили, что вблизи газопровода ведутся строительные и земляные работы, в результате которых произошло нарушение изоляции трубопровода, произошла утечка газа в грунт, а затем и образование в грунте блуждающих переменных токов. В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов произошло образование сквозных повреждений и утечка в грунт природного газа и его распространение наружу.

Взрыв газа произошел 13 июля 2021 года в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике, в результате погибла 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, проходивший мимо по улице 36-летний мужчина, пострадали мужчины 39 и 31 года и 14-летняя девочка, которые проходили мимо места происшествия. Из гостиницы расселили более 60 человек. Также по факту случившегося продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), проводится комплекс следственных действий.