Экс-главный экономист нижегородского ГУ ФСИН получил условный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Бывший главный экономист ГУ ФСИН России по Нижегородской области получил два года и 10 месяцев лишения свободы условно по делу о пособничестве в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному экономисту ГУ ФСИН России по Нижегородской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ УК РФ ("Пособничество в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет 10 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 год подсудимый, превышая должностные полномочия, осуществлял пособничество руководителю регионального управления ФСИН при сборе с подчиненных сотрудников денег из выплачиваемых им премий на личные нужды руководства ведомства. При его участии собрали более 1,8 млн рублей.

Кроме того, он также незаконно собрал с подчиненных сотрудников более 850 тыс. рублей на нужды управления. Его противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России по Нижегородской области. В ходе предварительного расследования фигуранта уволили из органов ФСИН.

В июле 2020 года главный экономист ГУ ФСИН России по Нижегородской области Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела ГУ ФСИН Евгений Зюзин были задержаны по делу о превышении должностных полномочий.