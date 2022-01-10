Экс-директора владимирского областного расчетного центра подозревают в хищении

ВЛАДИМИР, 10 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора Единого расчетно-информационного центра Владимирской области, которая подозревается в хищении более 315 тыс. рублей, присвоенных в виде незаконных премий. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО "Единый расчетно-информационный центр Владимирской области". Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере")", - говорится в сообщении

По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2021-го главный управляющий директор учреждения, не ставя в известность работодателей, издавала приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тысяч рублей. За семь месяцев она присвоила 315 тысяч рублей. Причастность к совершенному преступлению подозреваемая отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, участниками единого расчетного центра также являются государственные унитарные предприятия Владимирской области "ДСУ № 3" и БТИ. Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина и гендиректора "ДСУ №3", связанных с организацией аукциона на право выполнения госконтракта по строительству Рпенского проезда во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей.