В Югре задержали продавцов суррогатного алкоголя, из-за которого погибли восемь человек

ТАСС, 10 января. Сотрудники полиции задержали троих человек, причастных к продаже суррогатного алкоголя в Югре, жертвами которого стали восемь человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

"Оперативниками УМВД России по ХМАО - Югре задержаны трое граждан, причастные к реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на продажу алкоголя. Известно, что собственник лавки находится на территории другого региона РФ, его замещал сын 1987 года рождения. "Он-то и приобрел опасный алкоголь. Молодой человек задержан", - добавили в полиции.

Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили жителя Тюмени, который продал партию опасного для жизни и здоровья потребителей алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. В настоящее время он также задержан и арестован. Также задержана продавец смертельного опасного алкоголя. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кондинскому району.

Полицейские из торговой точки изъяли документацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность, а также канистры с неизвестной жидкостью. Она имеет характерный запах спирта, направлена в ЭКЦ УМВД России по ХМАО - Югре для проведения экспертизы. Также на исследование направлены бутылки объемом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что от употребления суррогатного в период с 8 на 9 января скончались восемь жителей поселка Кондинское, еще несколько пострадавших госпитализированы.