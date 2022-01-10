Защита историка Дмитриева обжаловала последний приговор суда и потребовала оправдать его

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 января. /ТАСС/. Представители защиты руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иностранным агентом) Юрия Дмитриева в понедельник подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии и потребовали оправдать его по последнему приговору за изготовление порнографии, развратные действия и хранение части оружия, сообщил ТАСС адвокат Дмитриева Роман Масалев.

"Апелляционная жалоба на решение Петрозаводского горсуда подана", - сказал собеседник агентства, добавив, что защита требует оправдать Дмитриева по всем составам преступлений.

27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд признал Юрия Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия, по которым ранее в 2020 году он был оправдан. С учетом вступившего в силу приговора Верховного суда Карелии, по которому Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком, совокупно ему увеличили срок до 15 лет. Историк ранее пытался обжаловать 13-летний приговор, но он был оставлен в силе, Верховный суд РФ отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

Обвинения Дмитриеву предъявляли за то, что он, как считали следователи, неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Также, по версии следствия, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Вину на суде историк признал только в хранении оружия.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.