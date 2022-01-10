Четыре человека пострадали в тройном ДТП с рейсовым автобусом в Кирове

КИРОВ, 10 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в два припаркованных легковых автомобиля, а затем в опору уличного освещения в Кирове. По предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГИБДД по региону.

"10 января около 20:00 в Кирове на улице Воровского у дома 79 водитель автобуса "Лиаз" 39-го городского маршрута, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных автомобиля Mazda и "Лада", после чего совершил наезд на опору уличного освещения", - говорится в распространенном сообщении.

В результате ДТП, по предварительной информации, травмы получили четыре человека, по данному факту проводится проверка.