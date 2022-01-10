Автовышка с рабочими опрокинулась в Тюмени

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Автовышка с рабочими, счищавшими снег и лед со здания, опрокинулась в Тюмени в понедельник вечером. В результате два человека получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Поступило сообщение о том, что в Тюмени в 21:24 (19:24 мск) на улице Челюскинцев, 46, при проведении работ по уборке снега и льда с кровли одного из зданий произошло опрокидывание автовышки. В результате пострадали два работника. Они были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

От МЧС к ликвидации последствий происшествия привлекались одна единица техники и три человека. Сотрудники МЧС отключили аккумуляторную батарею автовышки.