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В Москве пропал 14-летний мальчик

К поискам ребенка приступили сотрудники СК совместно с волонтерами "Поиска пропавших детей"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поиски пропавшего 14-летнего мальчика ведутся в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Предварительно, 10 января подросток, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положение время домой. В настоящее время его местонахождение неизвестно", - сказала она.

К поискам ребенка приступили сотрудники СК совместно с волонтерами "Поиска пропавших детей". По факту безвестного исчезновения мальчике организована доследственная проверка.

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