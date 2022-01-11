У жителя села в Хабаровском крае изъяли более 30 кг марихуаны

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае изъяли крупную партию марихуаны у жителя села Кукан. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории частного домовладения 39-летнего подозреваемого полицейские обнаружили пять бидонов и полимерные пакеты с растительной массой с характерным запахом. Согласно исследованию, изъятое является марихуаной общим весом более 30 килограммов", - говорится в сообщении.

Со слов подозреваемого, летом прошлого года он обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Мужчина собрал растения и в высушенном виде хранил для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества") УК РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.