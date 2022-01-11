Отголоски землетрясения у берегов Кипра ощутили жители Каира

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Жители Большого Каира ощутили в ночь на вторник подземные толчки, которые дошли до Египта после произошедшего у берегов Кипра землетрясения.

По свидетельству корреспондента ТАСС, примерно в 03:10 (04:10 мск) закачались люстры, и возникла сильная вибрация. По данным Национального исследовательского института астрономии и геофизики, наиболее остро толчки ощущались на севере страны в районе средиземноморского побережья. В других районах жители также почувствовали отголоски кипрского землетрясения. О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Ночные колебания стали наиболее сильными за последние годы в Египте, который в 1992 году пережил землетрясение, унесшее жизни около 600 человек.

Тем временем ряд египетских СМИ уже публикует молитвы в защиту от землетрясений и бедствий.

Сейсмологи во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Кипра. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Лимассол, где проживают около 154 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Как сообщается, подземные толчки ощутили также в Турции, Сирии, Ливане и Израиле.