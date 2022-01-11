В Хабаровском крае оштрафовали золотодобывающую артель за загрязнение нерестовой реки

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края добилась привлечения к ответственности руководства золотодобывающей артели за загрязнения нерестовой реки. Об этом сообщила региональная прокуратура во вторник.

Прокуроры проверили появившуюся в сети информацию о загрязнении рек вблизи поселка Кенада Ванинского района и установили, что на участке золотодобычи ЗАО "Артель старателей Прибрежная" нарушается водное и лесное законодательства. В частности, хозяйственные бытовые строения стояли в запретной водоохраной зоне, большегрузная техника, автомобили двигались через ручей, питающий нерестовую реку Тумнин.

"На основании постановлений прокурора ЗАО "Артель старателей Прибрежная" и его должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8 32, ч. 1 ст. 8.42, ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности; несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов") в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 318 тысяч рублей", - говорится в распространенном релизе.

Прокуроры внесли руководителю артели представление. Предприятие возвело мост для проезда через ручей, а хозяйственные постройки были перенесены за пределы водоохранной зоны.