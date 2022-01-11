Фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем доставили из Тюмени в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Силовики доставили из Тюмени в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подозреваемого по делу о гибели восьми человек от суррогатного алкоголя в поселке Кондинское (Югра). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сын предпринимателя из Кондинского района 1987 года рождения, который подозревается в незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции в поселке Кондинское, доставлен из Тюмени в Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня утром его поместили в ИВС ОМВД России по Кондинскому району", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, семь пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, накануне он был задержан в Тюмени.

Полицейские установили жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Он также задержан и арестован. Кроме того, задержана продавец данного алкоголя, она находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кондинскому району.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка Кондинское, состояние двух из них врачи расценивают как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое.