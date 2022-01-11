На Сахалине возбудили дело по факту пожара в доме, где взорвался газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Следователи во вторник возбудили уголовное дело по факту пожара после взрыва газа в одной из квартир в Южно-Сахалинске, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области.

Взрыв произошел во вторник днем в пятиэтажном негазифицированном жилом доме, в квартире №46 выбило окна и дверь. Хозяин квартиры погиб, из подъезда спасатели эвакуировали шесть человек, среди них один ребенок, также одного человека спасли из пожара, который начался после взрыва. Другие квартиры и конструкции дома не пострадали.

"По факту возгорания в одной из квартир жилого дома по ул. Южно-Сахалинской в областном центре, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на место возгорания незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты, а также сотрудники оперативных служб, эксперты-криминалисты. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей. В ходе осмотра дома видимых повреждений не обнаружено.