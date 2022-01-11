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В Красноярском крае легковой автомобиль столкнулся с автобусом и врезался в дом

В результате ДТП пострадали три человека

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 в городе Канске Красноярского края столкнулся с пассажирским автобусом, после чего врезался в жилой дом. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в региональном главке МВД во вторник.

"На улице Московской водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автобусом ПАЗ-24 с последующим наездом на жилой дом", - сообщили в ведомстве, добавив, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован, двум пассажиркам автобуса была оказана медицинская помощь на месте происшествия. ДТП произошло вечером в понедельник.

По информации полиции, водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

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