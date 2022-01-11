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Уголовное дело возбудили в Кузбассе из-за загрязнения сельхозземель птицефабрикой

Расследование уголовного дела находится на прокурорском контроле

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело о порче земель возбуждено по результатам прокурорской проверки в отношении Кемеровской птицефабрики, которая размещала свои производственные отходы на сельскохозяйственных территориях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Установлено, что в п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа на землях сельскохозяйственного назначения вблизи ООО "Кемеровская птицефабрика" размещены отходы животноводства (куриный помет), что привело к порче и загрязнению земель. В результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства окружающей среде причинен вред в размере 22,89 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, была проведена прокуратурой совместно с Россельхознадзором. Расследование уголовного дела находится на прокурорском контроле.

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