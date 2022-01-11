На Ямале автобус столкнулся с легковым автомобилем

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Информации о пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 07:06 (05:06 мск) 11 января в Новом Уренгое на проспекте Губкина произошло столкновение автобуса SOR и легкового автомобиля Datsun on-Do. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники", - говорится в сообщении.

Информацию о ДТП подтвердили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. Обстоятельства уточняются, в том числе по пострадавшим.