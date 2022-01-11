Под Астраханью экс-начальник отдела полиции получил реальный срок за превышение полномочий

АСТРАХАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Суд в Астраханской области признал виновными в превышении должностных полномочий бывшего начальника ОМВД России по Енотаевскому району и троих его подчиненных. Экс-начальник приговорен к двум годам колонии-поселения, подчиненные - к условной мере наказания, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший начальник ОМВД России по Енотаевскому району и трое его подчиненных признаны виновными по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда бывшему начальнику ОМВД назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, его подчиненным - от одного года года и двух месяцев до полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2021 года в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства двое участковых выявили факт фиктивной постановки на учет двух граждан Республики Узбекистан местной жительницей. В ее действиях усматривались признаки преступления, предусмотренные статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ").

Начальник ОМВД России по Енотаевскому району, желая освободить от уголовной ответственности женщину, дал указание начальнику районного отдела участковых уполномоченных полиции о фальсификации материалов процессуальной проверки и в последующем принятия незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Тот согласился, доведя информацию до подчиненных. По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ, добавили в пресс-службе ведомства.