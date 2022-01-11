В Омске на месяц частично закрыли комплекс, где отравились хлором десять человек

ОМСК, 11 января. /ТАСС/. Омский суд принял решение приостановить на месяц работу номера в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна" в Омске, где 2 января отравились хлором девять детей и один взрослый. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.

Несколько семей отдыхали вечером 2 января в омском комплексе "Райская лагуна". Ночью девять детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора, одного взрослого направили на амбулаторное лечение. По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

"Приняв во внимание тот факт, что нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований при организации работы в спортивно-оздоровительном комплексе, в том числе при осуществлении мероприятий по хлорированию воды в бассейне, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации номера "Экзотик" в спортивно-оздоровительном комплексе на 30 суток", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что надзорные органы при проверке выявили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. После получения исполнительного документа приставы опечатали парную, душевую, комнату отдыха и бассейн, который был полностью осушен.