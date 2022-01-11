Суд арестовал семь фигурантов дела об отравлениях суррогатным алкоголем в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени арестовал Алексея Камышева, седьмого обвиняемого в деле об отравлении метиловым спиртом, в результате чего умерли девять жителей города, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Всего на данный момент обвиняемых 11, всех их задержали.

"Суд постановил избрать в отношении Алексея Камышева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 6 марта", - сказал судья. По данным суда, Камышев, 1986 года рождения, является торговым представителем ООО "Лидер групп". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство либо сбыт товаров или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По данным объединенной пресс-службы судов региона, меру пресечения оставшимся фигурантам также изберут 11 января. Оруджу Мамедову, как и Камышеву, вменяется п. "а", "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ. Остальным: Сеймуру Мехтиеву, Адилхану Каримову и Ровшану Дашдамирову - ч. 3 ст. 238 "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

По данным следствия, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколько лиц сбыли гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", которая представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Из-за распития указанной жидкости погибли девять человек.