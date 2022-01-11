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На Филиппинах в результате тюремного бунта погибли шесть человек

Еще 33 пострадали

ТАСС, 11 января. Не менее шести заключенных погибли и 33 пострадали в результате столкновений в тюрьме столичного региона Филиппин. Об этом сообщило во вторник филиппинское издание Rappler со ссылкой на представителя Бюро управления тюрьмами и пенологии при МВД страны Хавьера Сольду.

По его словам, бунт начался после словесной перепалки между двумя заключенными.

"Тюрьма остается в состоянии повышенной готовности", - заявил Сольда. По его словам, начальник пенитенциарного учреждения был уволен после инцидента.

По данным Agence France-Presse, в указанной тюрьме на данный момент содержатся 1 900 осужденных, в то время как ее вместимость составляет меньше 200.

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