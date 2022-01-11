В Якутии экс-бухгалтер предприятия обвиняется в мошенничестве на 131 млн рублей

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер предприятия в Якутии обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств, по версии следствия, обвиняемая похитила свыше 131 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки УФСБ России по республике в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива "Артель старателей "Пламя". Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. "По версии следствия, обвиняемая в период 2015 года, занимая должность главного бухгалтера производственного кооператива "Артель старателей "Пламя", вступив в предварительный сговор с сотрудником налоговой службы, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 131 млн рублей путем осуществления их незаконных возвратов под видом якобы излишне уплаченных налогов, после чего путем проведения финансовых операций легализовала указанные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой в Нерюнгринский городской суд. Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы выделено в отдельное производство, она находится в международном розыске.