В Минске задержали россиянку по подозрению в распространении наркотиков

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске гражданку России, которая подозревается в распространении психотропных веществ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

"Сотрудники столичного наркоконтроля на железнодорожном вокзале в Минске задержали 32-летнюю россиянку. В ее ручной клади обнаружены пакеты с особо опасным психотропным веществом, содержащим альфа-PVP, общим весом 2 кг", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе проинформировали, что задержанная также около года занималась распространением запрещенных веществ на территории России. "Информация о задержанной была направлена российским коллегам, которые по месту жительства женщины изъяли 500 г мефедрона, 270 г альфа-PVP и более 1 кг марихуаны", - сообщили в МВД.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий задержаны трое жителей Белоруссии. "В тайниках, сделанных россиянкой, они забрали два пакета с мефедроном по 500 г", - сообщили в пресс-службе. За незаконный оборот наркотиков в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, добавили в МВД.