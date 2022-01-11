В Краснодаре возбудили дело о разбое после хищения из почтового отделения 3,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре возбудили уголовное дело после разбойного нападения на почтовое отделение. Разыскиваются двое мужчин, которые, предположительно, были вооружены и похитили инкассаторскую сумку с 3,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что двое неизвестных мужчин в перчатках и масках вошли в помещение отделения связи и под угрозой применения предмета, конструктивно схожего с пистолетом, завладели инкассаторской сумкой с денежными средствами в сумме около 3,5 млн рублей, после чего скрылись. По данному факту следственным подразделением УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в почтовом отделении на улице Новороссийской, сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и ведут их розыск. По данным УФПС Краснодарского края, несмотря на случившееся, пенсии и социальные пособия выплачены.