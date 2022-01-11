В Мордовии учитель напал на директора школы

ТАСС, 11 января. Полиция в Мордовии возбудила уголовное дело по факту ранения учителем директора школы и ее супруга в Лямбире, сообщается на сайте МВД республики.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 января в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 55-летних супругов. Выяснилось, что днем в квартиру директора школы пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, но подозреваемый выстрелил и в него, попав в живот и повредив печень.

Пострадавших доставили в больницу, после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, ее супруг проходит лечение. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Травматический пистолет "Гроза-021" у стрелявшего изъяли. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний мужчина отказывается.