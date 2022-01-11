Оператор по обращению с отходами обсчитал жителей поселка в Волжском на 1 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Жители поселка Погромный в Волгоградской области получили перерасчет оплаты за вывоз мусора на сумму более 1 млн рублей после того как выяснилось, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами нарушил периодичность вывоза мусора, сообщила во вторник старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Прокуратурой города Волжского проведена проверка по обращению жительницы поселка Погромный, сообщившей о нарушении региональным оператором периодичности вывоза твердых коммунальных отходов. <…> В адрес руководства ООО "Ситиматик-Волгоград" внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления произведен перерасчет оплаты за вывоз мусора как непосредственно заявительнице, так и более чем по 1,3 тыс. счетам жителей поселка Погромный Волжского на общую сумму свыше 1 млн рублей", - сказала она, добавив, что компания вывозила отходы два раза в неделю вместо положенных семи.

Сообщается, что прокуратура также направила материалы проверки в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для решения вопроса о привлечении регоператора к административной ответственности за обман потребителей.

Ранее сообщалось о массовых жалобах жителей Волгоградской области на действия регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Ситиматик-Волгоград" касательно начисления платы за коммунальную услугу. Позже проверка деятельности волгоградского регионального оператора по обращению с ТКО выявила более 10,7 тыс. случаев расчета размера платы за услугу с некорректными данными. В пресс-службе областной прокуратуры сообщали, что платежи выставлялись по несуществующим адресам, на сгоревшие дома, начислялись умершим жителям.

Кроме того, по данным администрации региона, перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с отходами в 2021 году произвели потребителям на сумму 1,8 млн руб. после предписаний, выданных региональному оператору областной инспекцией государственного жилищного надзора.