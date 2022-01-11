В Мурманской области возбудили дело в отношении врача за организацию фиктивной вакцинации

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача Печенгской центральной районной больницы (Печенгский муниципальный округ) в Мурманской области, который получал взятки за внесение фиктивных данных в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении СК России.

"В Печенге возбуждено уголовное дело в отношении врача медицинского учреждения по факту получения взяток, в том числе за фиктивное внесение в регистр вакцинированных от COVID-19", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что врач Печенгской ЦРБ также занимался оформлением фиктивных медзаключений о наличии или об отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами без фактического проведения медосмотров.

Противоправную деятельность врача выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Расследование уголовного дела продолжается.