В Оренбургской области охранника обвинили в халатности после удара током трех подростков

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть ребенка и причинения тяжкого вреда здоровью еще двум подростка, направлено в суд в Оренбургской области. В совершении преступления обвинили сотрудника охраны железнодорожного транспорта, сообщило следственное управление Центральное МСУТ СКР.

Как ранее сообщал ТАСС, следователи возбудили уголовное дело после проверки обстоятельств происшествия на станции Халилово в Оренбургской области, где три девочки получили электротравмы, желая сделать селфи на вагоне-цистерне. Одна из пострадавших умерла, ей было 11 лет. Двум другим пострадавшим 13 и 15 лет.

"Следствием установлено, что травмирование несовершеннолетних произошло вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей стрелком стрелковой команды №2 станции Орск Оренбургского отряда ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" на Южно-Уральской железной дороге, которому поручена охрана вагона-цистерны с опасным грузом", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, подростки вечером 25 июля 2021 года беспрепятственно прошли к цистерне с бутаном, поднялись по боковой металлической лестнице на верхнюю часть вагона. Там девочки проводили видеосъемки на камеры своих мобильных телефонов, когда их травмировало разрядом электрического тока контактной сети высокого напряжения.

Следователи полагают, что обвиняемый видел девочек без сопровождения взрослых на железнодорожной станции рядом с охраняемыми вагонами, но самовольно покинул пост охраны и не принял каких-либо мер, чтобы вывести детей с опасной территории. "Следственными органами собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину данного лица в совершении преступления и уголовное дело направлено в суд", - уточняется в сообщении.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Орский транспортный прокурор. Уголовное дело направлено в Гайский городской суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.