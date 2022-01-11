{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" в Москве

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что на станции метро "Чеховская" произошел конфликт между мужчиной 1984 года рождения и неизвестным, который нанес ему множественные ушибы. Убегая, злоумышленник потерял пневматический пистолет. В настоящее время его личность устанавливается, предпринимают меры на задержание", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что инцидент произошел 8 января. Пострадавший госпитализирован.

Как добавил источник ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный несколько раз ударил мужчину, в том числе пистолетом по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы головы, рана затылочной и теменной областей. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему может грозить до семи лет лишения свободы.

На Кубани возбудили дело о мошенничестве при реконструкции парка по нацпроекту
Ущерб бюджету составил 4,6 млн рублей
Читать полностью