Волгоградского студента оштрафовали за реабилитацию нацизма

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте "Бессмертного полка", сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Приговором Волгоградского областного суда Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.

Весной 2020 года Воронцов через социальную сеть "ВКонтакте" оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

По данным пресс-службы, изображение нациста была продемонстрировано наряду с фотографиями участников Великой Отечественной войны неограниченному кругу лиц в прямом эфире во время акции "Бессмертный полк". Воронцов свою вину отрицал, заявив, что его учетную запись в социальной сети взломали, а про акцию "Бессмертный полк" ему ничего неизвестно. Сообщается, что подсудимого также судили за то, что он проник в служебный кабинет следователя, откуда забрал изъятый у него в ходе обыска мобильный телефон, всю имевшуюся в телефоне информацию Воронцов удалил.