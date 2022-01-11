Истребитель F-16V пропал с радаров на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня F-16V во вторник пропал с экранов радаров во время тренировочного полета. Он, предположительно, рухнул в море к западу от острова, сообщило тайваньское центральное информационное агентство.

Связь с одноместным самолетом пропала спустя 30 минут после его вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы утверждают, что видели истребитель падающим в море в районе прибрежного поселка Дунши. Пока не ясно, удалось ли пилоту катапультироваться. В зоне предполагаемой катастрофы развернута поисково-спасательная операция.

F-16V (Viper) является улучшенной версией истребителя F-16 A/B. В настоящее время Тайвань на совместном с американцами предприятии в городе Тайчжун осуществляет модернизацию всего своего авиапарка этих устаревших машин.