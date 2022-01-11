Суд в Таганроге приступит к рассмотрению дела экс-гендиректора ТАНТК 14 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Таганрогский городской суд 14 января приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева Юрия Грудинина. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"14 января 2022 года в Таганрогском городском суде состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего директора ТАНТК им. Г.М. Бериева. Органами предварительного следствия Грудинин Ю.В. обвиняется в совершении <…> мошенничества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Грудинину инкриминируется два эпизода мошенничества, в результате которых произошло хищение более 5,1 млн рублей. Уголовное дело состоит из 17 томов, суду предстоит допросить 69 свидетелей.

Как уточнили в пресс-службе, ранее это дело уже направлялось в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, однако его вернули прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах для устранения препятствий его рассмотрения. Соответствующее решение отменили, дело направили в суд на новое рассмотрение.

В июле 2020 года источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал о возбуждении против Грудинина двух уголовных дел о мошенничестве. По данным источника, будучи руководителем завода, он необоснованно выписал премии руководящему составу завода на 1,4 млн рублей. Затем Грудинин дал указания снять со своих счетов средства и передать доверенным лицам.