В ХМАО число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до девяти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось с восьми до девяти человек. Об этом сообщили во вторник ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Да, умер один из тех, кто находился на лечении в больнице", - сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, семь пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, накануне он был задержан в Тюмени, а 11 января доставлен в Кондинский район ХМАО, где помещен в ИВС.

Полицейские установили личность жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Он также задержан и арестован. Кроме того, задержана продавец данного алкоголя, она находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кондинскому району.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после гибели жителей поселка от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. В свою очередь директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.