В Приангарье возбудили уголовные дела о незаконной вырубке леса

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовные дела по факту незаконной рубки древесины на сумму более 90 млн рублей, которая была проведена в защитных лесах с превышением должностных полномочий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). <…> Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что территориальное управление регионального Министерства лесного комплекса и областное учреждение "Лесхоз Иркутской области" заключили договоры купли-продажи лесных насаждений с целью обустройства противопожарных разрывов. На основании этих документов был вырублен лес в Падунском лесничестве. Рубку провели в защитных лесах, где заготовка древесины запрещена.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, арбитражный суд региона признал договоры недействительными. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к преступлению.