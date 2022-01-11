В Петербурге в дореволюционном доходном доме произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Старинный жилой дом горит в Адмиралтейском районе Петербурга, ранг пожара повышен до второго, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. "Происходит горение в жилом доме, площадь уточняется. Из-за угрозы распространения в 13:16 ранг пожара повышен до №2", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сведений о пострадавших к спасателям не поступало. К ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 68 человек личного состава МЧС.

О возгорании в доме 139 по набережной реки Фонтанки стало известно в 12:28, уже в 12:35 был подан дополнительный номер 1-Бис.

В 14:41 пожар локализовали. По данным МЧС, горела квартира площадью 38 кв. м и перекрытия между третьим и четвертым этажами. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" сообщило о том, что направило к месту происшествия автобус для временного размещения жителей дома.

Известно, что по данному адресу расположен доходный дом Д. Р. Сорокина, построенный в конце XIX века в стиле эклектики. В 2001 году здание включили в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.