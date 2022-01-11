В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Суд Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отправил под домашний арест продавца магазина, где купили суррогатный алкоголь девять погибших от отравления. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Суд Кондинского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре избрал в отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафактную алкогольную продукцию жителям пос. Кондинское, меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское девять человек умерли, шесть пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, накануне он был задержан в Тюмени, а 11 января доставлен в Кондинский район ХМАО, где помещен в ИВС.

Полицейские установили жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Он также задержан и арестован. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка Кондинское, состояние двух из них врачи расценивали как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после гибели жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. В свою очередь директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт