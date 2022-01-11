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Дело о вандализме возбудили после порчи автомобиля в патриотическом сквере Владимира

Администрация города обратилась в соцсетях к жителям с просьбой помочь найти молодых людей, совершивших преступление. Их действия зафиксировали камеры наружного наблюдения

ВЛАДИМИР, 11 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме по факту порчи выставочного военного автомобиля в сквере "Патриот" Владимира. Об этом во вторник сообщили журналистам в прокуратуре Владимирской области.

11 января на страницах в соцсетях администрация Владимира обратилась к жителям города с просьбой помочь в поиске молодых людей, которые вечером 6 января повредили в военно-патриотическом сквере "Патриот" выставочный автомобиль времен Великой Отечественной войны. Хулиганские действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения, после чего власти передали данные полиции.

"На основании представленных администрацией муниципального образования сведений в УМВД России по г. Владимиру [была] организована доследственная проверка, проведение которой взято городской прокуратурой на особый контроль. С учетом установленных обстоятельств по ее требованию в настоящее время отделом дознания УМВД г. Владимира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц")", - говорится в сообщении.

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