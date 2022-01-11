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В Волгограде стая собак напала на ребенка

Прокуратура организовала проверку

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Проверку организовали в Волгограде в связи с нападением стаи бездомных собак на ребенка. Об этом во вторник сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с нападением стаи бездомных собак на ребенка в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", - сказала она.

Сообщается, что собаки покусали 12-летнюю девочку, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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